انت الان تتابع خبر رهف القنون تستعرض مؤخرتها بملابس ملتصقة بجسدها .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائمًا ما تثير السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون الجدل بإطلالاتها المثيرة، فقد بدأت اعتماد طريق الإغراء والجرأة للفت الأنظار وإظهار أنها تعيش في حرية وراحة بعيدًا عن عائلتها التي اتهمتهم بالعنف الأسري.



ومؤخرًا، شاركت رهف القنون متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها مُرتدية إطلالة جريئة مؤلفة من فستان خمري اللون بأكمام طويلة لكن لا بد من لمسة الإثارة، حيث جاء بفتحات جانبية كبيرة كاشفة عن وشمها ناحية الفخذ.

واختارت السعودية قماش الفستان من الليغرا ليأخذ شكل منحنيات جسدها المثير الذي تحاول على الدوام استعراضه، وأكملت إطلالتها بتسريحة الضفائر الرفيعة ومكياج خفيف مبرزًا جمال وجهها، في حين انتعلت صندل أبيض بكعب طويل.