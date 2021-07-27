انت الان تتابع خبر بفستان يكشف جزء من صدرها .. فيفي عبدة تطلب من جمهورها الدعاء.. انا حبتدي أنبسط في حياتي (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبدة بفستان كشف جزء من صدرها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستغرام.

و قد وجهت الفنانة فيفي عبده ، رسالة إلى جمهورها ومحبيها، بعد تخطيها محنتها الصحية التي مرت بها مؤخرا.

أحدث ظهور لفيفي عبده



وعبر الفيديو المنتشر عبر حسابها قالت فيفي عبدة : "يا جماعة وحشتوني وأنا قلتلكم أنا جيت الدنيا دي عشان أدلع، وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع، ويا رب إذا كان ليا عمر تاني أدلع فيه يا رب إن شاء الله بحبكم جداً وأتمنى أن أنتم بأمر الله تدعولي إن أنا أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بيها عشان أنا منبسطش بحياتي"

وتابعت فيفي: "أنا دلوقتي هبتدى انبسط بحياتي، أرجوكم تدعولي إني انبسط وأبقى كويسة في حياتي وأن شاء الله تعدى عليا أيام كويسة".

يشار إلى أن فيفي عبده عانت مؤخراً من أزمة صحية وقالت عبر إنستجرام، إن الطبيب نصحها بضرورة السفر وتغيير الأجواء المحيطة بها بعد أن خضعت لفترة من الإقامة الجبرية خلال الفترة الماضية بسبب العملية الجراحية وعدم قدرتها على الحركة، مشيرة إلى أن الأمر سيلعب دوراً في تحسين حالتها الصحية خاصة بعد أن أصبحت تستطيع الحركة بشكل طبيعي بعد إصابة قدمها.

وأوضحت فيفي عبده أن أهم ما يشغلها حالياً صحتها النفسية، لافتة إلى أن ما أصابها الفترة الماضية كان بسبب الحسد والعين، مشيرة إلى أنها الآن في تحسن كبير بعد أن عانت لمدة عام ونصف ما بين المستشفى وجلسات العلاج الطبيعي وخضعت في النهاية لعملية جراحية.