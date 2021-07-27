انت الان تتابع خبر بعد عادل إمام.. تعرف على حجم ثروة "محمد رمضان" الضخمة أغنى ممثل في مصر ولا يغلبه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن ثروة الممثل ​عادل إمام​ والتي تقدر بـ 100 مليون دولار أميركي، وتساءل البعض عن قيمة ثروة الفنان ​محمد رمضان​ الذي يصف نفسه بـ “أغنى ممثل من الجيل الحالي في مصر” .

في التفاصيل بحسب موقع “الفن” ، فقد قدّر الخبراء ثروة محمد رمضان بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري إلى جانب سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته وذلك بعد مشاركته بحوالي 15 فيلم و6 مسلسلات إضافة إلى أغنياته والحفلات التي يحييها غير الإعلانات التي يشارك بها وقناته على يوتيوب.

وأوضح مختصين أنه يمتلك 8 سيارات وفيلتين في مصر الأولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي.