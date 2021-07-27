بعد 16 عامًا من عرضه.. خطأ غريب في فيلم «بوحة» لم يلحظه الجمهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكثر من 16 عامًا مرت على عرض فيلم بوحة ، حيث كان أول عرض له في دور العرض في العام 2005، وجسد دور البطولة فيه الفنان محمد سعد.

وبحسب ما جاء في اللقطات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر الفنان محمد سعد في أحد المشاهد في منطقة الأهرامات، حيث كان يركب حصانًا.

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ويكمن الخطأ في هذا المشهد، حيث من المفروض أن يجر فيها الحصان «بوحة» ولكن تظهر آثار العربة التي تجره على الرمال على يمينه وشماله.

وبالرغم من ذلك الخطأ فإن الفيلم قد حقق وقت عرضه في العام 2005 وحتى هذه اللحظة لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب (بوحة)، والذي يأتي من بلدته إلى القاهرة باحثًا عن «المعلم محروس الضبع» ليحصل منه على إرثه، والذي تركه مع والده، لكن عليه التعاون مع الشرطة للقبض على أحد التجار المتورطين في ترويج اللحوم الفاسدة، وتعاونه المعلمة (حلويات) وابنتها (كتة).