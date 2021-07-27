انت الان تتابع خبر زواج الفنانة اللبنانية ’’نجوى كرم‘‘ من ملياردير عربي شهير .. والمفاجأة الكبرى في هويتة ؟ شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية نضال الأحمدية في برنامج "سؤال محرج" من تقديم الإعلامي طوني خليفة وكشفت عن قرب زواج الفنانة نجوى كرم من رجل أعمال عربي مهم جدًا.

لم تفصح الأحمدية عن إسم عريس نجوى، وفضّلت أن تبقيه سرًا احترامًا له بما أنه صديقها المقرب جدًا، وحفاظًا على قدسية العلاقة بينه وبين نجوى على أن يعلنا زواجهما بالقريب العاجل.

بعد المقابلة، انتشرت صورة لنجوى مع شخصٍ يدعى عبد الرحمن الريمزان وهو ملياردير سعودي، كما فبرك البعض صورة من حساب عبدالرحمن كُتب عليها: نجوى_كرم أحبك زوجتي".



