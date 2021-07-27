انت الان تتابع خبر بعد قصة حب دامت لـ4 سنوات ..عريس يبيع زوجتة ليلة الدخلة لرجل أخر بكل جراءة وعند علم اهل العروس حدث مالا يخطر على بال أحد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو وصور لفتاة عروسة من مدينة الشرقية ، وظهرت فى الفيديو تحكى قصة نصب جديدة من نوعها ، شاب يكتب كتابه ويسرق عفشها قبل الفرح بيومين ، وبعد مرور عام من أختفائة تكتشف زواجه من أخرى .

وقال رواد مواقع التواصل :" جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية ، تعرفت فتاة علي شاب في العمل وتقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة قرابة ٤سنوات قامت من خلالها بتجهيز نفسها والدها رجل بسيط وهي كانت تعمل باحدي المصانع فرشت الشقة بكل شيء وحان موعد الفرح ".

وتابع :" كتبت الكتاب وعزمت الاهل والاحباب وقبل الفرح راحت الكوافير واتصلت عليه وجدت تليفونه مغلق عادت من الكوافير دون لبس الفستان وذهبوا لشقة العروسة وكانت المفاجئة بان الشقة فاضية من كل شيء وتبين انه باع كل شيء ، وقال والد العريس اخبطي دماغك في الحيط ..كسر فرحتها كان نفسها تفرح زي اي بنت ،٧سنوات واكتشفت انه تزوج وخلف وهي متعلقه ، وقامت بتحرير العديد من المحاضر ضده وأخذت العديد من الأحكام ضده وتناشد وزير الداخلية وجميع الضباط البحث عنه وتقديمه إلي يد العدالة" .

وقالت أحدى رواد مواقع التواصل :" ده الندل اللي ضحك على البنت الغلبانة بتاعة الشرقية اسمة عزت محمد مصطفى محمد ،عنوانة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية. اعملوا شير وافضحوة عشان يكون عبرة لغيرة ويعرف أن بنات الناس مش لعبة وحقها يرجع" .