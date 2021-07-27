متبقيش هبلة.. تعرف على نصيحة سمية الخشاب لفتاة تعرضت لصدمة بسبب حبيبها

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة سمية الخشاب

وجهت الفنانة سمية الخشاب، نصيحتها لإحدى الفتيات وجهت لها سؤالا، قبل أن تقدم لها الفنانة النصيحة عبر تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت الفتاة قد سألت سمية الخشاب قائلة لها “يافنانة لو واحدة زعلانة على حبيبها أنه سابها ومش قادرة تتنفس من بعده، تعمل إيه، ده سؤال مهم جدا”.

سمية الخشاب ردت على الفتاة قائلة “تركز على نفسها وتاخد نفس عميق كده وتفكر أن العالم فيه 6 مليار، وأنه مش آخر واحد في الدنيا، ولو لسه مش قادرة تتنفس على فراقه تبقى هبلة”.

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشر عدة صور لها عبر حسابها على “فيس بوك”، حيث كانت ترتدي “برنص الحمام” باللون الأبيض وعلقت قائلة “الجمال الحقيقي هو أن تكون صادقا مع نفسك”.

الفنانة سمية الخشاب كانت قد أثارت الجدل وتصدرت “التريند” من خلال الصور التي كانت تنشرها عبر حساباتها على السوشيال ميدي، بالإضافة إلى حثها الجميع على الدعوة للتفاؤل وحب الحياة.