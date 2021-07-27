أيتن عامر تشعل “انستجرام” بإطلالة مميزة من قلب البحر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة أيتن عامر

أشعلت الفنانة أيتن عامر، موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بعد نشرها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر أيتن عامر عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لها من قلب البحر وعلقت قائلة “Vitamin sea”.

وكانت الفنانة أيتن عامر قد قدمت آخر أعمالها مسلسل “كوفيد – 25” وهو بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين عبد الوهاب وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “يوتيوبر” يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

وهذه المحاكاة تتناول تطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.