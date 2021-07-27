انت الان تتابع خبر شاهد : نسرين طافش تظهر بالهوت شورت في أحضان شاب عملاق .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك البحث “جوجل” بعد مشاركتها جمهورها صورة لنجل شقيقتها والذي وصفته بـ”العملاق” أثناء زيارتها لعائلتها بهولندا.

ونشرت “نسرين” الصورة عبر تطبيق “إنستجرام” قائلة: “بتتذكروا حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسه عم يطول حبيبي.. الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب اسحبوا لتشوفوا الصورة الأخيرة الأصلية من 6 سنين، بس للعلم أنا طولي 170، وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم”.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل “المداح” وهو من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، أحمد بدير، حنان سليمان، جمال عبدالناصر، محمد الصاوى.