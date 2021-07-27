انت الان تتابع خبر هذا ما يحدث عند وضع زيت الزيتون على الخصية كل ليلة قبل النوم؟.. حقائق صادمة لم يخبرك بها أحد من قبل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الخصية هي إحدى المناطق الحساسة جدا في جسم الرجال وهي من أحد أعضاء الجهاز التناسلي الذكري وتحتاج دائما إلى عناية فائقة، فهناك عدة زيوت تساهم في الحفاظ على صحتها وحمايتها من الأضرار ومن أهمها زيت الزيتون ولكن إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة سوف يسبب العديد من الأضرار وهذا ما سنتناوله اليوم في موضوع اضرار دهن زيت الزيتون على الخصية.

دهن زيت الزيتون على الخصية

قبل أن نعرف أضرار زيت الزيتون للخصيتين والعضو الذكري سنقوم بذكر الفوائد الخاصة بزيت الزيتون الذي يعد واحداً من أفضل الزيوت السحرية التي تُعرف بفوائدها الجُمة، وذلك لكونه غنياً بالدهون الصحية والتي تساعد على معالجة كثير من المشاكل الصحية والأمراض سواء للرجال أو السيدات، وقد انتشر استخدامه كأحد العلاجات الطبيعية ذات الفعالية بخاصة للرجال الذين تجاوزا عمر الأربعين والذين يقل لديهم الانتصاب وضعف الحيوانات المنوية والعجز الجنسي.

فوائد دهن زيت الزيتون على الخصية

- يزيد من كفاءة الحيوانات المنوية لاحتوائه على فيتامين هـ الذي يعد مسئولا عنها.

- يحتوي على الأوميجا 3 التي تساعد على تعزيز الطاقة الجنسية للرجل. - يعمل على رفع معدلات الخصوبة وتوفير هرمون الذكورة بكميات مناسبة للقضيب. - يزيد من القدرة على الانتصاب. - ويجعل القضيب أكثر حجماً وضخامةً ويزيد من صلابته وقوته. - يساعد على تدفق الدام بشكل دائم للقضيب. - يتميز بفاعليته الكبيرة في علاج دوالي الخصية. - يعزز من المتعة الجنسية ويساعد في نجاح العلاقة الحميمة بشكل سليم.

أضرار دهن زيت الزيتون على الخصية

على الرغم من الفوائد الذي يحققها زيت الزيتون للخصية والقضيب إلا أن لكل قاعدة شواذ وزيت الزيتون يمتلك بعض من الأضرار التي تلحق بالعضو الذكري في حالة الاستخدام الخاطئ وفي موقع طب الزيوت سنوضح جيدا الآثار الجانبية التي تنتج على الخصية باستخدام زيت الزيتون.

- عند دهن زيت الزيتون على الخصية والعضو الذكري كنوع من المزلقات الجنسية والمواد الزيتية قد يتسبب في إذابة الواقي الذكري مما يتفاعل مع مادة اللاتكس التي تضر بالخصيتين وتسبب لها الأمراض لذلك عليك تجنبه أثناء عملية الجماع.

- قد يسبب عدوي بكتيرية موضعية للمرأة في حالة إدخال القضيب داخل المهبل وعند فتحة الشرج ويسبب مضاعفات عديدة والتهابات شديدة في المنطقة الحساسة للسيدات.

- يعمل على انسداد مسام الجلد ويساعد على ظهور التشققات والحبوب التي ينتج عنها الحكة.

- يعد زيت الزيتون من المواد الغير قابلة للذوبان ويصعب على البشرة امتصاصها لذلك يصعب التخلص منها باستخدام الماء مما يعمل على تهيج الجلد وخاصة للجلد والبشرة المتحسسة.

- في بعض البلدان مثل الهند يقوم بعض الرجال بحقن العضو الذكري بزيت الزيتون لتكبير وزيادة حجمه وهذا قد يسبب في أضرار جسمية ينتج عنها أمراض متعددة في الخصية مثل سرطان الخصيتان وبالتالي يؤدي إلى قطع العضو الذكري للتخلص منها.

- قد يؤدي زيت الزيتون إلى حدوث البكتيريا والجراثيم والفطريات التي تصيب الخصية وتعمل على إتلافها.

نصيحة للحصول على فوائد زيت الزيتون دون آثار جانبية

من الأفضل إذا كنت تود استخدام زيت الزيتون للقضيب والتمتع بفوائده المتعددة عليك باستعمال زيت الزيت عن طريق وضعه في وصفات الطعام المختلفة، حتى تستفيد من فوائده دون أي أضرار جانبية قد تصيبك.

المصدر : موقع طب الزيوت