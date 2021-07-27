انت الان تتابع خبر مأساة صادمة لعروسين بعد 20 يوماً على زواجهما في الأردن .. هذا ما حدث لهما وأبكى كل الأردنيين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرّض عروسان في الأردن من محافظة عجلون، لم يمضِ على زواجهما سوى 20 إلى مصيبة صادمة.





ووقع حادث سير مروّع ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة ، الحادث حصل في وقت متأخر من الليل، أثناء اصطحاب العريس زوجته وشقيقتيه وابن إحداهما في مركبته من مدينة جرش إلى عجلون.

وقالت أحد المقرّبات من العائلة ”مركبة مسرعة تسبّبت باصطدامها بمركبة العريس، ما أدى إلى أضرار بالغة، عدا عن فقدان وعيهم ، في الطريق العام ، ليُصار بعدها إلى نقلهم إلى أقرب مستشفى، بعد العثور عليهم في حالة يُرثى لها، حيث أدخلوا على الفور في العناية المكثفة“.

وتابعت في حديثها مع موقع “الوكيل” الأردني ”حالت العناية الإلهية دون أن يُصاب الطفل بأذى، فلقد كانت خالته تحتضنه، الأمر الذي ساعد بعدم إصابته بأذى“.