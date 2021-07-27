أول ظهور لـ أحمد سعد بعد انفصاله عن خطيبته.. اتفرج ماذا قال

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك المطرب أحمد سعد،جمهوره ومتابعيه،بجلسة تصوير جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

ويعد هذا هو الظهور الاول لأحمد سعد بعد إعلان إنفصاله عن خطيبته بعد ارتباط دام لمدة 10 أشهر ولم يفصح أي منهما عن أسباب الإنفصال.

وعلق احمد سعد على الصوروكتب : ” كل يوم بداية جديدة”.

وفي وقت سابق، تداولت عدد من الأخبار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بانفصال الفنان المطرب أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني بعد قصة حب وارتباط دام لمدة 10 أشهر.

ولكن لم يكشف أي من الطرفين سواء احمد سعد أو خطيبته عن أسباب الانفصال، حيث أنهما كانا يستعدان لعقد القران وذلك وذلك وفقًا لما أعلن عنه برنامج ET” بالعربي”.

حيث قام الفنان أحمد سعد بحذف جميع صوره مع خطيبته واكتفى فقط بالصور التى جمعته بأبنائه وبعض الفنانات الأخريات.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد سعد كان قد صرح في حوار سابق له أن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني هي السبب وراء تغيير حياته للأفضل عقب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.