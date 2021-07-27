انت الان تتابع خبر لصحة العيون وتقوية النظر: 7 أطعمة بفوائد مذهلة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر اتباع حمية غذائية متوازنة وسليمة أمراً أساسياً للحفاظ على الصحة عموماً، بما في ذلك صحة وسلامة النظر، فما هي تحديداً الأطعمة الأفضل لتعزيز صحة عينيك؟ اقرأ المقال لتعرف أكثر.



هناك العديد من الطرق والوسائل التي سوف تساعدك على الحفاظ على عينيك سليمتين وصحيتين وتقلل من فرص إصابتك بأمراض العيون، ومن هذه الطرق تناول أنواع معينة من الأطعمة، فما هي هذه الأطعمة؟ وما الحالات التي قد تحمي العيون من الإصابة بها؟

أمراض العيون التي يمنعها الطعام السليم

هناك العديد من الأمراض والحالات الصحية التي قد تصيب العين، والتي غالباً من الممكن إيقافها وتجنبها إذا ما تم اتبع نظام غذائي مناسب، مثل:

الماء الأبيض، وهي حالة صحية تتسبب برؤية ضبابية.

التنكس البقعي المتعلق بالعمر، والذي يؤدي إلى تدهور تدريجي في النظر.

الجلوكوما، أو ما يسمى بالزرق.

جفاف العينين.

التدهور في الرؤية الليلية.

عناصر غذائية مهمة لصحة العيون

تحتاج العينين إلى مجموعة متنوعة ومختلفة من مضادات الأكسدة للحفاظ عليها سليمة وقوية، ومنها: اللوتين، البيتا كاروتين، أحماض أوميغا 3، الزنك. لذا، حاول اتباع حمية غذائية على نمط ألوان قوس قزح، أي حمية غنية بالمواد الطبيعية الملونة من الخضراوات والفواكه، وهذه هي أهم الأطعمة الضرورية لتقوية عينيك:

1- السمك

يعتبر السمك عموماً، وسمك السلمون خصوصاً من الأغذية الصحية والغنية بالفوائد للجسم على مختلف الأصعدة، وذلك نظراً لمحتواه العالي من أحماض أوميغا 3، والتي تعتبر من ضمن الدهون الصحية الضرورية والهامة جداً لصحة الشبكية، كما أنها تمنع الإصابة بجفاف العين.

حاول أن تتناول عدة حصص من السمك (خاصة السلمون) أسبوعياً، وحاول اللجوء إلى الأنواع السمكية البحرية، لا تلك التي تمت تربيتها في برك أو مزارع خاصة، وذلك لأن الأسماك البحرية تحتوي على مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 ونسب أقل من الدهون المشبعة.

2- البيض

يعتبر البيض أحد الأطعمة المهمة جداً لصحة العيون، إذ يحتوي المح (صفار البيض) على مستويات عالية من فيتامين أ والزنك واللوتين، والتي تعتبر جميعها عناصر غذائية مهمة لصحة العيون:

يعمل فيتامين أ عادة على حماية قرنية العين من أي ضرر محتمل.

يضمن الزنك سلامة الشبكية ويساعد عموماً على تحسين الرؤية الليلية.

تساعد العناصر الأخرى المتواجدة في البيض على التقليل من فرص الإصابة ببعض المشاكل الصحية البصرية التي يسببها التقدم في السن.

3- اللوز

يعتبر اللوز مثل غيره من المكسرات والبذور التي تعتبر هامة لصحة العين، وذلك نظراً لمحتواها العالي من فيتامين إي، والذي يحمي الجسم من بعض الجزيئات والشوارد غير المستقرة التي بالعادة تستهدف الأنسجة الصحية في الجسم.

ويعمل استهلاك فيتامين إي بوتيرة منتظمة على محاربة أي تداعيات صحية محتملة قد تظهر مع العمر، لذا حاول قدر الإمكان تناول 15 مليغرام من فيتامين إي يومياً، أو ما يعادل قرابة 23 حبة من اللوز يومياً.

كما تستطيع الحصول على فيتامين إي من مصادر أخرى غنية به، مثل بذور عباد الشمس، والبندق، والفستق.

4- منتجات الحليب والألبان

تعتبر منتجات الألبان والحليب عموماً جيدة جداً لصحة عينيك، وذلك نظراً لمحتواها العالي من فيتامين أ، بالإضافة إلى عناصر غذائية هامة أخرى مثل الزنك، حيث يساعد فيتامين أ على حماية قرنية العين ويعمل الزنك على سحب فيتامين أ من الكبد وجلبه إلى العين لتستفيد منه.

ومن الجدير بالذكر أن الزنك يتواجد في بنية العين بمختلف أجزائها، مثل الشبكية وغلاف العين المشيمي.

ويفضل أن تقوم بالحصول على منتجات الألبان والحليب من مصادر حيوانية تمت تربيتها في بيئات طبيعية واعتمدت في تغذيتها على الأعشاب وذلك لتحصيل أكبر قدر من الفائدة الغذائية.

5- الجزر

يعتبر الجزر هاماً جداً لصحة العينين، ومثله مثل صفار البيض، يحتوي الجزر على نسب عالية من فيتامين أ والبيتا كاروتين. وتساعد عناصر غذائية مثل البيتاكاروتين على حماية سطح العين، ومنع حدوث التهابات أو إصابة العين بأمراض خطيرة.

6- الكرنب الأجعد - الكيل

يعتبر الكرنب الأجعد أحد الأغذية الخارقة وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ضرورية وهامة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وعناصر أخرى مثل اللوتين المتواجد بنسب عالية في أغذية أخرى مثل البيض.

وتعتبر العناصر الغذائية المتواجدة في الكرنب الأجعد هامة جداً لمنع الإصابة ببعض أمراض العين الخطيرة، خاصة وأن عناصر مثل اللوتين لا يتم تصنيعها في الجسم، لذا يعتمد الجسم على مصادر خارجية للحصول عليها.

ومن الجدير بالذكر أن الجسم يحتاج إلى ما يقارب 10 مليغرامات من اللوتين، بينما تحتوي حصة مقدارها 100 غرام من الكرنب الأجعد على ما يقارب 11.4 من اللوتين، أي أكثر من الحصة الموصى بها! وتستطيع الحصول على اللوتين من الفلفل الأحمر والسبانخ.

7- البرتقال

البرتقال هو فاكهة من عائلة الحمضيات المعروفة بغناها بفيتامين سي، والذي يعتبر أساسياً لصحة العيون. ويعمل هذا الفيتامين (الذي يتواجد بشكل خاص في الخضار والفواكه الطازجة) على حماية وتعزيز صحة الأوعية الدموية المتواجدة في العيون، كما يستطيع فيتامين سي، إذا ما تم تناوله مع عناصر غذائية أخرى، أن يساعد على حماية العيون من المشاكل الصحية التي قد تنشأ مع التقدم في العمر.

تعديلات حياتية بسيطة لعيون صحية

عدا عن اتباع حمية غذائية صحية، تستطيع الحفاظ على صحة عينيك عبر القيام بتعديلات حياتية بسيطة مثل:

زيارة طبيب العيون مرة واحدة كل 1-2 سنة.

ارتداء نظارات الشمس عند الخروج.

الابتعاد عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

ارتداء واقي للعيون عند ممارسة رياضات عنيفة بعض الشيء، أو عند إجراء التجارب العلمية.

الحفاظ على ضغط الدم صحياً.

