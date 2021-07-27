انت الان تتابع خبر مي عمر تنزع ثوب الخجل وتهز أردافها في وصلة رقص ساخنة .. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

وجاء إعادة نشر وصلة رقص مي عمر، بعد النجاحات الجديدة التي حققتها النجمة المصرية، في مسلسليها الأخيرين "لؤلؤ" و "نسل الأغراب" .

وقارنت الحسابات المتداولة للفيديو بين أدوار الفنانة مي عمر في السنوات الماضية، وبين أدوارها في مسلسلي لؤلؤ ونسل الأغراب. مؤكدة أن حصولها على البطولة المطلقة في "لؤلؤ" ومشاركتها في بطولة "نسل الأغراب"، مستحق بجدارة.

ولفتت إلى إجادة الفنانة المصرية لتجسيد كل الأدوار التي أسندت لها، منها دور الراقصة ودور المطربة وغيرها من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

يذكر أن الفنانة مي عمر، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "نسل الأغراب" الذي حقق نجاحاً كبيراً، بعد انتهاء عرض مسلسلها "لؤلؤ" الذي حظي بنسبة مشاهدات عالية على مستوى العالم العربي.