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بإطلالة ساخنة.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور

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شكرا لاهتمامكم بخبر بإطلالة ساخنة.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

ديميت أوزديمير
عدن - ياسمين عبد العظيم - ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة بإطلالة ساحرة و رفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، ما أثار إعجاب متابعيها.

مسلسل «منزلي»

يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل «منزلي»، حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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