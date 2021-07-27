الموت يفجع الفنان محمد رجب.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان محمد رجب وفاة والده، بععد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وتأتي وفاة والد الفنان محمد رجب بعد ساعات قليله من إعلان الممثل محمد رجب مرضه وطلب الدعاء من الجمهور بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق،نشر الفنان محمد رجب عبر خاصة الاستوري على تطبيق انستجرام، خبر مرة والده، وطلب منهم الدعاء له بالشفاء العاجل منذ ساعات.

وحتى الآن لم يتم الاعلان عن عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

وفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور القديمة للفنان محمد رجب برفقة طليقته السعودية السابقة والتي تدعى ” غدير”، ونالت الصورة إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وانتشرت الصور بين على العديد من الصفحات الالكترونية.

وأكد العديد من الجمهور أن جمالها بعيدا تماما عن التكلف والتجميل الصناعي، وأشادوا بجمال ملامحها السمراء الناعمة، وأبدوا عن أنهم كانوا كابل ذو مظهر لائق كثيرا وتسائلوا عن أسباب الانفصال.

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