انت الان تتابع خبر هكذا ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بالمايوه رفقة إبنها .. صورة صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أمضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، نهاراً مميزاً برفقة زوجها السيد فريد رحمة، وابنهما (كريستيانو).

نشرت عبد النور صورة لها على شاطئ البحر بالمايوه البكيني وعلقت قائلة: (وقت الصيف).

كريستيانو شقي جدًا ومشاغب بعكس شقيقته تاليا التي تطل عادة بهدوء وكأنها ليدي بتصرفاتها، وعادة الطفل الصغير في البيت يكون المشاغب بسبب كثرة الدلع الذي يحصل عليه من عائلته وليس كريستيانو فقط.