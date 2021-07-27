هذا ما سيحصل خلال الأشهر القادمة.. ميشال حايك يصعق العرب والعالم بتوقع جديد يثير الفزع

الرياض - روايدا بن عباس - ميشال حايك

2021/07/27 الساعة 01:00 مساءً (سالي محمد)

اثار العراف اللبناني الشهير ميشال حايك الجدل بعد إصابة توقع جديد له.

فخلال ليلة رأس السنة، توقع حايك أن "تنفجر" شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن.

وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MTV" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شريف" اللبناني وقع 25 عقد فرانشايز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.