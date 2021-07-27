انت الان تتابع خبر مبلغ صادم.. تعرف على تكلفة إقامة الفنانة دلال عبد العزيز بالمستشفى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكثر من 90 يومًا قضتهم الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، لتكشف المصادر، أن تكلفة الاقامة في الليلة الواحدة 17 ألف جنيهًا لتكون التكلفة الكاملة مليون ونصف خلال الفترة التي قضتها.

أضافت المصادر، خلال التصريحات الصحفية، أن هذه التكلفة بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض.

وكانت قد كشفت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز في حالة مُستقرة وتتحسن بشكل نسبي، لكنها لا زالت غير قادرة على الحركة أو التحدث نظرًا لوضعها على بعض أجهزة الأكسجين نتيجة “تليف الرئة” من مُضاعفات ما بعد كورونا، وتحتاج إلى فترة طويلة للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

يُذكر أن آخر أعمال عبد العزيز، مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، سيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.