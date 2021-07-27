درة تخطف قلوب متابعيها بإطلالة جذابة من المالديف.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة درة

شاركت الفنانة التونسية درة ، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها وذلك عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة من المالديف، من أمام إحدى حمامات السباحة.

وعلقت درة على الصور وكتبت :” خذني إلى نهاية الأرض ، خذني إلى أرض العجائب”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة التونسية درة ، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها وذلك عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصور وهي ترتدي مايوه، وتستمتع بالاجواء الصيفية بإحدى حمامات السباحة، في إطلالة خطفت أنظار الجمهور والمتابعين.

وانهالت التعليقات على صور درة من جانب الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بغطلالتها والتي جاء ابرزها :” جميلة اوي’ زي القمر “.

جدير بالذكر، أن درة تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار، والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، وتأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

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