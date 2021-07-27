راشد الماجد يحتفل بعيد ميلاده الـ52 بهذه الطريقة.. ومتابعون : ملك الطرب

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل المغني السعودي، راشد الماجد، اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، بعيد ميلاده الـ 52، وسط حفاوة من الحب من جانب أصدقاؤه وجمهوره ومتابعيه.

ونشر راشد الماجد، منذ قليل تغريدة عبر حسابه على تطبيق “تويتر” يحتفل بها بعيد ميلاده، و يشكر فيها أصدقاءه ومحبيه على معايدته.

وكتب راشد الماجد : “شكراً من القلب إلى كل الأحبة والأصدقاء وإلى كل من وصلتني مشاعره وشاركني في يوم ميلادي، أبقاكم الله وأطال الله في أعماركم ومن تحبون”.

ودشن محبي الفنان راشد الماجد، هاشتاج عيد ميلاد راشد الماجد، حيث جاءت أبرز التعليقات:” ‏كل عام وأستاذ الفن، السندباد، عذاب العاشقينا، الصاحي لهم، راشد الماجد بكل صحة وخير، هابي بيرثداي تو يو بصوتك،, كل عام وسندباد العالم العربي بخير, ملك الطرب”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ولقطات من جنازة والدة راشد الماجد، حيث ظهر راشد وهو يحمل نعش والدته مرتدياً الكمامة وبدت عليه علامات الحزن والتأثر الشديد وسط حضور كبير وإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وشارك راشد في الدفن بنفسه في مقربة المحرق لكنه لم يتحمل الموقف وجلس على الأرض في حالة من الحزن الشديد، في حين حاول البعض مساعدته وحثه على النهوض، كما ظهر في بعض الصور خلال صلاة الجنازة على والدته الراحلة وظهرت عليه علامات الحزن والآسى.

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