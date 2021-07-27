بإطلالة صباحية.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين أثناء وجودها في المصعد بإطلالة صباحية، وهو ما اثار اعجاب متابعيها.

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل “60 دقيقة”، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

مسلسل “60 دقيقة”، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي.

من هي ياسمين رئيس؟

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات.