أول لقاء لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي.. اتفرج ماذا حدث

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت أزمة المطرب عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، مؤشرات البحث والتريند في مصر، الايام الأخيرة، وذلك بعد أول لقاء جمعهما بعد انفصالهما الفترة الماضية.

والتقى الهضبة عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني، بالساحل الشمالي، أثناء مروره من أمام أحد حمامات السباحة.

وكان الهضبة عمرو دياب مع أحد أصدقائه، وحينها وجد الفنانة دينا الشربيني تجلس رفقة الفنانة مايا دياب، أمام أحد حمامات السباحة.

وتجاهل الهضبة دينا الشربيني، ولم يتحدث اليها او يلقي عليها السلام، ولكن تحدث صديقه معها، نظرا لوجود علاقة صداقة قوية بينهما.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة الشابة هدى المفتي ، بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني على موقع تبادل التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وذلك بعد ظهورها كموديل في أخر كليب للفنان الهضبة عمرو دياب الجديد بعنوان “الدنيا بترقص”، والذي يتم تصويره على أحد شواطيء الساحل الشمالي.

وأثار ذلك الحدث حالة من الجدل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفنانة هدى المفتي مما أدى إلى تصدؤها مؤشرات البحث على محرك جوجل، ولكن تبين فيما بعد عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

من جهة أخرى، تصدر الفنان المطرب عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من طرحه أغنيته الجديدة “الدنيا بترقص”، الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان.

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