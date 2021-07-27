ذكرى وفاة هياتم.. اشتهرت بأدوار الإغراء وسبب غريب لرفضها عروض زواج مغرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تح اليوم الثلاثاء 27 يوليو، ذكرى وفاة الفنانة هياتم، التي استطاعت ان تترك بصمة لامعة لدى الجمهور، بأعمالها الفنية التي قدمتها طيلة حياتها.

موقع “لايف نيوز” يرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة هياتم، في ذكرى رحيلها، على النحو التالي:

سهير حسن، هو الاسم الحقيقي للفنانة هياتهم، وهي من مواليد الإسكندرية عام 1949،، وبدأت مشوارها الفني بالرقص في الأفراح الشعبية.

وذاع صيت الفنانة هياتم، بعد رقصها في حفل يحييه الفنان عبد الحليم حافظ، بعد ترشيح وكيل الفنانين في ذلك الوقت.

بعد ذلك انطلقت هياتم في عالم التمثيل في منتصف فترة السبعينيات، وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 في فيلم “ليلة حب أخيرة”،ومن بعده قدمها المنتجون كواحدة من النجمات الشباب، خصوصا في أدوار الإغراء الشعبية.

قدمت هياتم 35 فيلمًا سينمائيا منها: وراء الشمس، والبنات عايزة إيه، والرغبة، والقفل، والمتسول، من أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها، زهرة وأزواجها الخمسة، والباطنية، وعرفة البحر.

وفي حوار تليفزيوني لها ، قالت انها رفضت عروضا للزواج من شباب، قائلة :” زي ما طول عمري مش بحب أرتبط براجل متجوز؛ عمري ما هأرتبط بشاب أصغر مني”.

وأضافت: “اتقدملي حد من قريب وكان أصغر مني بـ25 سنة، ولكن قولتله: «بابا.. عيب»، ورفضته”.

وفي أواخر أيامها، أصيبت هياتم بسرطان القولون، وأجرت أكثر من جراحة لإزالة الورم، ولكن المرض تغلب منها، وتوفيت بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز 69 عام، وتم دفنها دون أقامة عزاء لها بناء على وصيتها.

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