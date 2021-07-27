ناهد السباعي تشارك فيديو جديد.. «في حب العصافير»

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا ومقطع فيديو جديد لها، بأحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من خلال تواجد عصافير ملونه على كتفيها ورأسها، وعبرت عن حبها لهم، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وأثارت السباعي، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

ودعت، بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي تعاني صحيا؛ بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، منذ أواخر أبريل الماضي.

صورة مع دلال عبدالعزيز

ونشرت صورة لها مع دلال عبد العزيز، وكذلك صورة لجنازة والدها، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. «بدون مكياج»

يذكر أن ناهد السباعي، شاركت فى فيلم “ماكو” بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.