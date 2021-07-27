صفاء أبو السعود تفجر مفاجأة بخصوص أغنية “أهلا بالعيد”.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة صفاء أبو السعود، الساعات الماضية، ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”، في حوار كشفت فيه عن كواليس تصوير أغنيتها الشهيرة “أهلا بالعيد”.

وقالت صفاء أبو السعود ، أنها امتنعت عن تصوير أغنية “أهلا بالعيد” لمدة عام ونصف، بسبب تخوفها من قصر مدة الأغنية.

وأشارت صفاء أبو السعود، إلى أن الشاعر عبد الوهاب محمد والملحن جمال سلامة والمخرج شكري أبو عميرة ألحوا عليها لكي تقتنع بضرورة تصوير الأغنية.

وأضافت أبو السعود، انه تم تصوير الاغنية في تكتم، مشيرة إلى سرعة عرض الاغنية في التليفزيون المصري.

وأكدت صفاء ابو السعوج، أنها فوجئت بنجاح الأغنية ، حيث كانت تذاع على كل القنوات طوال أيام العيد وهو ما لم تكن تتوقع حدوثه قبل تصويرها.

وأشارت صفاء ابو السعود، إلى أن الكاتبة فتحية العسال اختارتها لتجسيد شخصية “زينب” في مسلسل “هي والمستحيل”، بالرغم من أنها أشتهرت في هذا الوقت بتقديم الأدوار الكوميدية الخفيفة.

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