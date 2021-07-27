«كذب وافتراء».. اشتعال خناقة دياب مع المنتج نصر محروس (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهده الوسط الفني الساعات الأخيرة، بعد الأزمة الناشبة بين المطرب دياب، والمنتج نصر محروس، والتي وصلت للقضاء.

بدأت القصة بإعلان الفنان دياب، أنه يعاني من سوء تعامل المنتج نصر محروس معه، وأنه لم يلتزم بالاتفاق الذي تمّ توقيعه معه منذ عام 2010 والذي انتهى منذ ما يقارب من حوالي ثلاث سنوات.

وذكر دياب، أن ذلك العقد ينص على إتمام 8 ألبومات على مدار الـ8 سنوات، مؤكدا أنه لم يتم تنفيذ سوى ألبوم واحد فقط على مدار كل تلك الفترة وذلك لعدم التزامه بانتاج تلك الألبومات.

من جانبه، رد المنتج ومهندس الصوت هاني محروس على تصريحات للفنان دياب لبرنامج “الحكاية”، قائلًا :” عيب لما نحلف كذب نصر محروس عمل لدياب 27 أغنية، 9 منها إتصوروا فيديو كليب. خلال 14 سنة كان موجود فيها في الشركة، عمل ألبومين و5 سناجل”.

وتابع هاني محروس :” الفترة اللي كان دياب قاعد فيها جوه الشركة ما بيشتغلش كان أخوه الكبير نصر محروس عامل له مرتب شهري”.

من جانبه، رد دياب على تصريحات هاني محروس، قائلًا :”كان بيديني 1500 جنيه في الشهر، مبيكفوش حق المواصلات من إمبابة مكان سكني لغاية فري ميوزك في مصر الجديدة”.

وأضاف دياب: ” عدم توريدي مبالغ مالية كذب وافتراء، أنا باعت لحضرتك مخالصة 2017 ممكن تعرضها للجمهور”.

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