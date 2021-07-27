شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى للجمهور بخصوص حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها، وذلك عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب وائل عبد العزيز :” ياسمين كويسه وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام .. اطمنوا “.

ومؤخرا قام الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، بتوجيه رسالة مؤثرة لها عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مطالبا الجمهور ومتابعيها بالدعاء لها.

حيث قام بنشر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها وكتب: “يلا قومي كده وحَلّي الدنيا”.

ومن المنتظر أن تخضع ياسمين عبدالعزيز للرقابة الطبية خلال الأيام المقبلة، للتأكد من تحسّن حالتها الصحية، على أن يُسمح بعدها بالزيارات أو تغادر المستشفى إلى منزلها.

فيما نشر الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تمر بأزمة صحية الفترة الحالية، ي إحدى المستشفيات.

وكتب أحمد العوضي :”علي قدرِ أهلِ العزمِ تأتي الشدائدُ.. وتأتي علي قدرِ الكرامِ المكارمُ، وتعظمُ في عينِ الصغيرِ صِغارُها …وتصغرُ في عين العظيمِ العظائمُ”.

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