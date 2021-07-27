عاجل.. رامي صبري يغني في حفل زفاف نجم الأهلي بعد وفاة شقيقه (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجّر المطرب رامي صبري، مفاجأة مدوية بعدما عاد للساحة الغنائية مرة أخرى من خلال مشاركته في إحياء حفل زفاف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأقام نجم وسط النادي الأهلي حفل زفافه في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، والذي حضره زملائه من الفريق والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ظهر رامي صبري لأول مرة وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، في الظهور الأول له بعد انقطاع فترة قضاها حدادا على شقيقه الراحل كريم صبري الذي تُوفي يوم 11 يوليو إثر غرقه في ترعة المريوطية.

وأشعل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حفل الزفاف وعلى رأسهم محمد شريف ومحمد مجدي قفشة ومحمود كهربا.

وكان حمدي فتحي قد غاب عن مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي التي أقيمت مساء الأحد، وانتهت بانتصار المارد الأحمر بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة، وذلك بسبب تجهيزات حفل الزفاف.