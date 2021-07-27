شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. انجي خوري تستعيد نشاطها الفاضح بالبكيني من السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت الفنانة الاستعراضية انجي خوري نشاطها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد غياب دام 5 أيام تسائل الجمهور عن غيابها الطويل خلاله

وشاركت خوري يوم أم الجمهور والمتابعين عدة صور فاضحة بالبكيني من سرير نومها كشفت فيها عن مفاتنها وصدرها بشكل اباحي أقرب لنجمات البورنو الاباحيات حسبما وصف الجمهور.

واعتمدت خوري في اطلالتها الجديدة مكياج قوي أبرز ملامح وجهها الجميل وارتدت مايوه البكيني الشهير ذو اللون الأسود الذي فشل في تغطية مناطق انجي الحساسة في ظهورها الأخير.



والجدير بالذكر ان خوري كانت قد وعدت الجمهور بدخول الأراضي اللبنانية بعد ترحيلها القسري من بيروت على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات اللبنانية السابقة ونشرنا في عربي اليوم منذ فتة عقد زواج جمع خوري بشاب لبناني بقصد الحصول على الاقامة