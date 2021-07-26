أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع حماها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، في إحدى حفلاتها الغنائية الأخيرة، كأول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي تتلقى القبلات من إحدى المعجبات بطريقة عنيفة، قائلة لها :” ياولية فعصتيني”.

ونال الفيديو إعجاب المتابعين والجمهور، الذين يحبون الفنانة شيرين عبد الوهاب، ودعموها في أزمتها الاخيرة.

جدير بالذكر، أن حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أكد في التسجيل الصوتي المتداول، إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها.

حيث أثارت تصريحات التسجيل الصوتي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الجمهور ضد حسام حبيب معلنا محبه وانتمائه للفنانة شيرين، وأكد العديد من جمهور ومتابعي شيرين عبد الوهاب أن صمتها وتجاهلها لهذا التسجيل يعني أنها موافقة على كل ما يتم تداوله من حملات ضد حسام حبيب.

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