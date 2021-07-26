سعر خيالي لإقامة دلال عبدالعزيز بالمستشفى.. لن تصدق سعر الليلة الواحدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز، تمكث داخل غرفة الرعاية المركزة، بأحدى المستشفيات، إثر تعرضها لفيروس كورونا المستجد، وتداعياته الأخيرة.

وخلال الساعات الأخيرة، تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز، مساء أمس من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى حكومي، وذلك بعد حدوث تطورات في حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وكشتف مصادر داخل المستشفى، عن تكلفة إقامة الليلة الواحدة بالمستشفى التي تمكث فيها دلال عبد العزيز، حيث تتراوح قيمتها ما يقرب من 17 ألف جنيه.

وبضرب التكلفة في 90 يومًا التي قضتها الفنانة دلال عبد العزيز، فتتجاوز مدة الإقامة 1.5 مليون جنيه؛ هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد تصدرت محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام قليلة ماضية، بعدما تداولت شائعات عن وفاتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار غضب أسرتها.

وعلى الفور، قامت أسرتها بالرد على وسائل الإعلام التي قامت بنشر خبر الوفاة، وطالب الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم بالاعتذار عن نشر ذلك الخبر بدلا من إتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

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