زكي فطين عبد الوهاب يتعرض للسرقة.. لن تتخيل ما حدث

عدن - ياسمين عبد العظيم - زكي فطين عبد الوهاب

أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تعرضه لواقعة سرقة، الساعات الماضية أثناء سيره في الشارع، وذلك في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب : “النهارده أنا اتعرضت لعملية سرقة فى الشارع حوالى الساعة ٣… روحت أشحن كارت عداد الكهربا”.

وأضاف: “كنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت… ماكنتش قادر أمشى… وقبل ماوقف التاكسى… كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض… اتلموا عليا تلاته أربعة .. واحد منهم قالى ماتوطيش يافنان أحنا هنجيبها وبدأوا فى لم الحاجات”.

وتابع زكي فطين عبد الوهاب سرد تفاصيل تعرضه للسرقة: “مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة .. والاقى الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر”.

واستكمل : “عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان فى جيب القميص… اخدوا المحفظه بالفلوس وبس”.

وفي وقت سابق،فاجأ الفنان زكي فطين عبد الوهاب، الساعات الاخيرة جماهيره بتفاصيل إصابته بمرص السرطان للمرة الثانية، ومدى معاناته مع المرض اللعين، وآخر تطورات حالته الصحية.

وكشف زكي فطين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” ، والذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر قناة “القاهرة والناس”،رحلة معاناته مع مرض السرطان بعد إصابته للمرة الثانية به.

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