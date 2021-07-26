من اليونان.. اتفرج صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

عدن - ياسمين عبد العظيم - صبا مبارك

شاركت الفنانة، صبا مبارك، جمهورها أحدث إطلالتها الصيفية، ونشرت صورتين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال شبابية ومرحة من اليونان، وكتبت معلقة من خلال صورها:”Blessed الحمد لله “.

آخر أعمال صبا

يذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل “عبور” الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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وقدمت صبا، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.