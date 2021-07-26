بسبب الأهلي.. خناقة نارية بين بسنت شوقي ومحمد فراج: «وصفها بالمجنونة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي

شاركت الفنانة بسنت شوقي ،جمهورها ومتابعيها، بنشر فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي في الفيديو برفقة زوجها الفنان محمد فراج، أثناء مشاهدة مباراة النادي الاهلي ونادي الانتاج الحربي.

وظهر محمد فراج في الفيديو وهو في حالة عصبية وتوتر، من جانبها حاولت بسنت شوقي استفزازه، حيث قالت له إن فريق الأهلي يحقق الفوز بمساندة الحكام.

الأمر الذي أغضب محمد فراج، ليرد عليها ويصفها بـ”المجنونة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة بسنت شوقي ،جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي في الصورة برفقة زوجها الفنان محمد فراج وهما يحتفالن بعيد الاضحى المبارك.

وعلقت بسن شوقي على الصورة وكتبت :” كل سنة واحنا كلنا طيبين وعيد اضحى سعيد وجميل علينا كلنا ♥️???? يا رب كل البركة والصحة والستر وجبر الخواطر”.

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