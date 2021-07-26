بالمايوه.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنا الزاهد

قامت الفنانة هنا الزاهد، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك حرصا منها على مشاركة جمهورها ومتابعيها بشكل دائم، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة، وهي ترتدي مايوه أصفر جرىء، من امام البحر، أثار إعجاب المتابعين.

ولمشاهدة الصور عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/stories/hannahelzahed/2625706827140830414/

وفي سياق متصل، ظهرت الفنانة هنا الزاهد، في صورة نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جذابة وساحرة لفتت الأنظار، فارتدت فستانا طفوليا رائعا وفضلت ألا تضع أي لمسات جمالية مما أبرز جمال ملامحها، وفضلت أن تعمل شعرها تسريحة “ديل حصان”، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيهم.

جدير بالذكر، أن الفنانة هنا الزاهد كانت قد أعلنت إصابة والدتها بمرض جعلها تخضع لإجراء عملية جراحية دقيقة، حيث قالت عبر انستجرام:“أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.

اقرأ ايضًا: