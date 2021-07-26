منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم.. لن تصدق كم عمرها

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أجواء غمرتها افرحة والسعادة، احتفلت الفنانة منة شلبي، الساعات الماضية، بعيد ميلادها الـ 39، وسط النجوم والفنانين والاصدقاء المقربين.

ونشر المخرج الشاب محمد شاهين، صور من عيد ميلاد منة شلبي، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت منة شلبي في الصور، وهي ترتدي فستان أصفر طويل، وتضع فوق رأسها طوق مزين بعامها الجديد ورقم الـ39.

وانهالت التعليقات على صور حفل منة شلبي، والتي جاء أبرزها :” ايه الجمال دا, مين قدك, قمر والله”.

وفي وقت سابق، دعمت الفنانة منة شلبي، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالكشف عن رأيها في قراراته التي أصدرها بشأن أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، عن فيلم “مش أنا”.

حيث كتبت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،منشورا وهو: “كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته، الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا”.

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد أثارت حالة من الجدل حول تصريحاتها بشأن فيلم “مش أنا” ومهاجمتها للفنان تامر حسني، كما كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى.

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