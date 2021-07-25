شكرا لاهتمامكم بخبر «سيبني أكل عيش».. دياب يكشف تفاصيل أزمته مع نصر محروس (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام المطرب والممثل دياب ، بالكشف عن تفاصيل خلافه مع المنتج نصر محروس، وتصعيد الأمر ولجوئه للقضاء المصري، وذلك خلال المداخلة الهاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

حيث قال الفنان دياب، خلال المداخلة، أنه يعاني من سوء تعامل المنتج نصر محروس معه، وأنه لم يلتزم بالاتفاق الذي تمّ توقيعه معه منذ عام 2010 والذي انتهى منذ ما يقارب من حوالي ثلاث سنوات.

وذكر دياب، أن ذلك العقد ينص على إتمام 8 ألبومات على مدار الـ8 سنوات، مؤكدا أنه لم يتم تنفيذ سوى ألبوم واحد فقط على مدار كل تلك الفترة وذلك لعدم التزامه بانتاج تلك الألبومات.

وأكد دياب، خلال المداخلة الهاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أنه في المقابل يتم إجباره على عدم الإتفاق على أيّ حفلة لإن هذا يعد إخراقا للعقد المنصوص بينهما.

طالبت بتخفيض أجره وزيادة الأغاني

وكشف دياب، عدد من التفاصيل الأخرى وهي أن المنتج نصر محروس من حقه نسبة 50 في المائة من أجر دياب في جميع أعماله، موضحا أنه فيما بعد أبدى اعتراضه وذلك لعدم انتاج إلا ألبوم واحد فقد منذ 2005، خلال مداخلته مع عمرو أديب.

وأشار دياب، خلال مداخلته مع عمرو أديب، أنه طالب المنتج نصر محروس بتقليل نسبة أجره لـ25 في المائة، وزيادة عدد الأغاني المقدمة، فرفض بدون تردد أو تفكير، مؤكدا أنه يرغب في إنتاج المزيد من الأعمال لأنه ما زال في البداية.

سيبنى أكل عيش

وطالب دياب، خلال المداخلة الهاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، المنتج نصر محروس بسرعة التفاوض معه وإنهاء هذه المشاكل بالتراضي بدل الدخول في قضايا تنظر أمام القضاء، وأختتم قائلا:سيبنى أكل عيش ولم أتوقع أن تنتهى العشرة بيننا بهذه الطريقة بعد 14 سنة، ومحدش سمع صوتى وبشتغل في صمت، وحياتى متعطلة بسببك.

جدير بالذكر، أن الفنان دياب كان قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وغيرهم نخبة من نجوم الفن، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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