«بدون مكياج».. نور اللبنانية تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور.. متابعون: كدة احلى (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الفنانة نور اللبنانية جمهورها ومتابعيها بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة نور خلال الصورة التي نشرتها، وهي ترتدي ملابس صيفية جميلة وفضلت ألا تترك شعرها بل ارتدت قبعة مصنوعة من الخوص لتلائم الإطلالة، وفضلت ألا تضع أي لمسات جمالية من المكياج على الإطلاق.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وحصلت الصورة على تعليقات عديدة منها:”ايه الحلاوة دي، كدة احلى، جميلة”.

جدير بالذكر، أن الفنانة نور اللبنانية كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمشاركتها في مسلسل “ضل راجل”، بطولة الفنان ياسر جلال، نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مقالات أخرى قد تهمك:

نور اللبنانية تخطف الأنظار بـ «لوك» جديد جذاب.. المتابعون:ايه القمر دة (صور)

مايان السيد تتألق بإطلالة ساحرة بأحدث ظهور في لبنان.. متابعون: ايه الجمال دة (صور)