مايان السيد تتألق بإطلالة ساحرة بأحدث ظهور في لبنان.. متابعون: ايه الجمال دة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مايان السيد

قامت الفنانة مايان السيد ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها من رحلتها في دولة لبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت مايان في الصور، من أمام أحد جبال لبنان، وهي ترتدي ملابس صيفية ساحرة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار إعجاب الجمهور.



وقامت بالتعليق على الصور وكتبت: “يالله شو حبيتك يا لبنان”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة الشابة مايان السيد هو مشاركتها في مسلسل “حرب أهلية” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان لعام 2021، بمشاركة عدد من النجوم وهم:يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.

كما قامت بالمشاركة في المسلسل “هجمة مرتدة” مع عدد من النجوم منهم:أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبدالله وغيرهم، و”لعبة نيوتن” مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.

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