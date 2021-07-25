آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز.. وهذا موعد خروجها من المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالة القلق التي سيطرت على جمهور وزملاء الفنانة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل جديدة بشأن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد اجرائها عملية جراحة صعبة خلال الأيام الماضية، وعلى إثرها تم احتجازها بالعناية المركزة في أحدى المستشفيات.

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وأكدت المصادر في تصريحات صحفية لـ أن الحالة الصحية الآن لياسمين عبد العزيز أخدة في الاستقرار وأنه ومن المقرر أن تخرج من المستشفى بعد 10 أيام تقريباً.

وفي وقت سابق، طمأن الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، الجمهور عن حالتها الصحية ، مؤكدا أن حالتها أصبحت مستقرة ومتوقع خروجها من المستشفى قريباً.

وقال الفنان الشاب وائل عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدوله في مصر والوطن العربي الي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي واختي ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وان شاء الله خروجها عن قريب».