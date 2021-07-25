ياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها من أبو هشيمة..متابعون: ربنا يرزقك اجمل طفل (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والشكوك بين الرواد بشأن حملها من رجل الأعمال احمد أبو هشيمة، وذلك بعد نشرها عدد من التويتات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

حيث نشرت الفنانة ياسمين صبري عدد من الكلمات التي اعتقد البعض أنها بشرى لحملها، حيث كتبت تويتة أولى تقول فيها:”ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟”، وكتبت أخرى وهي:”ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟”

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور ومتابعيها على تويتر ليزعمون أنها حاملا، وجاءت التعليقات كالأتي:”حامل صح؟، ربنا يرزقك اجمل طفل، ربنا يقومك بالسلامة”.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية”، حيث شاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة.

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