فيفي عبده تثير الجدل على مواقع التواصل من «الجولف كار»..وتعلق:شوف اللي مدفوع فيا (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة فيفي عبده بنشر صورة جديدة لها ومقطع فيديو لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام وتويتر.

وظهرت فيفي عبده، في الصورة ومقطع الفيديو

مقبص ليش بعين راضية شوفي المدفوع فيه اسكيوزمي pic.twitter.com/NLwTlsSKLQ — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 24, 2021

وهي تركب عربه الجولف كار في الساحل الشمالي اثناء قضاء عطلتها الصيفية، وترتدي إطلالة صيفية تناسب الأجواء الحارة.

وعلقت على الفيديو وقالت : “ركبت جبت أغلى حاجة في الدنيا أول مرة أركبها، هتقولولي اللي راكب رولز رويس، واللي راكب طيارة، أنا ركبتهم وزهقت من كل حاجة، أغلى حاجة في الدنيا التوك توك اللي أنا ركباه”.

وتابعت قائلة: ” ‬‏متبصليش بعين راضية وشوف اللي مدفوع فيا ياناس ياشر كفاية آر اسكوزميييي “.



جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده كانت قد تعرضت مؤخراً منذ ما يقارب من حوالي ثلاثة أشهر ماضية لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وعندما غادرت المستشفى قامت بنشر مقطع فيديو وعلقت عليه قائلة: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

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