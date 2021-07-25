«كبرت وكلت الجو».. تغير ملامح الطفلة جنا عمرو في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة للطفلة جنا عمرو التي اشتهرت في طفولتها عند ظهورها مع الفنان هاني رمزي في أحد أفلامه، حيث انتشرت الصور على نطاق واسع على مواقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك وانستجرام.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تؤكد تغير ملامحها تماما وجاءت التعليقات كالأتي:”كبرت وكلت الجو، ايه الجمال دة، لا خلاص احنا نودع الطفلولة، قمراية”.

جدير بالذكر، أن الطفلة جنا عمرو كانت قد عرفت منذ صغرها بجمالها وخفة دمها وشقاوتها عندما ظهرت على الشاشة لأول مرة لتخطف قلوب الجماهير، حيث قام باكتشافها المخرج أكرم فريد عندما شاهدها في إحدى برامج الأطفال الشهير”ستار الصغار” الذي كان يعرض على قناة “أبو ظبي”.

فقام بتقديمها من خلال فيلم “سامي أكسيد الكربون” بطولة الفنان هاني رمزي، حيث قامت بتجسيد في دور إبنته “ساندي” وتنبأ لها بمستقبل بارع في التمثيل، وقامت بتقديم عدد من الأدوار السينمائية التي حققت نجاحا باهرا منهم:جنا في بلاد العجائب، الشوارع الخلفية، وحاميها حراميها “.

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