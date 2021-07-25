نور اللبنانية تخطف الأنظار بـ «لوك» جديد جذاب.. المتابعون:ايه القمر دة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة اللبنانية نور بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية خلال الصورة التي نشرتها، بإطلالة ساحرة ولوك جديد حيث صبغت شعرها باللون البني الفاتح، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بمكياج ترابي أبرز جمال ملامحها، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب الجمهور.

وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، وعلق العديد منهم وجاءت التعليقات كالأتي:ايه القمر دة، ايه الجمال دة، حلاوتك”.

جدير بالذكر، أن الفنانة نور اللبنانية كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمشاركتها في مسلسل “ضل راجل”، بطولة الفنان ياسر جلال، نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مقالات أخرى قد تهمك:

سامية جمال تحرم نفسها من الاحتفال بالعيد طوال حياتها..والسبب مؤلم!

«حاسة بيك جدا».. راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لوالد حلا شيحة