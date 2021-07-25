سامية جمال تحرم نفسها من الاحتفال بالعيد طوال حياتها..والسبب مؤلم!

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول فيديو قديم للفنانة الراحلة سامية جمال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حوار تليفزيوني معها وهي تروي عدد من التفاصيل الشخصية عن حياتها ومظاهر احتفالها بالعيد.

حيث روت سامية جمال أنها تعرضت لحادق مؤلم وخطير في أحد الأعياد في سنة من السنوات، وقررت ألا تحتفل بالعيد مرة أخرى بأي شكل من الأشكال وذلك بعد نجاتها من هذا الحادث بأعجوبة.

حيث روت الراحلة سامية جمال تفاصيل الحادث خلال الحوار قائلة:”كنا خمس سيدات وأتفقنا نتفسح في نزهة نيلية في لنش أحدهن في العيد، وأننا نروح القناطر الخيرية”.

وتابعت قائلة:”وقبل مانوصل للقناطر الخيرية جنح اللنش وغرق في الطين عند جزيرة، وعدى علينا ساعة كاملة فقدنا الأمل أن يتم انقاذنا والناس اتجمعت عند الشاطئ وفضلوا ينادوا علينا بأسمي”.

وأضافت:”البعض كان بيحبني ومشفق علينا، والبعض كان بيسخر مننا ومن اللي حصل، وكنا عصبيين جدا وفضلنا نتخانق مع السائق”.

واختتمت قائلة: “فقدنا الأمل أنه يتم انقاذنا لحد ما عدى علينا لنش حكومي وربط حبال وشدنا والحمد لله روحنا بالسلامة ومن ساعتها يستحيل أخرج في العيد نهائيا”.

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