«حاسة بيك جدا».. راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لوالد حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة راندا البحيري ، بتوجيه رسالة مؤثرة للمهندس التشكيلي احمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل مؤخرا بسبب تصريحاتها حول فيلم “مش أنا” ومهاجمتها للفنان تامر حسني.

حيث قامت الفنانة راندا البحيري، بنشر صورة لمهندس احمد شيحة والد حلا شيحة، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

وعلقت عليها وكتبت: “بعد كل اللي حصل و اللي إتقال و التضامن من قِبَلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.. وُجب عليّ تقدير و شكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحا و عايزه أقوله حضرتك علي راسي”.

وأضافت في تعليقها قائلة: “وأنا بحترمك جدا جدا جدا و بحبك بجد و شكرا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين و مقدره جدا موقف سعادتك و دموعك الغاليه وجعتلي قلبي .. أنا أم و عارفه و حاسه بيك جدا و ربنا يطمنك عليها و علي عيلتك كلها و أتمني ليكم يارب كل حاجه حلوه كلكم انت و عائلتك المصونه”.

واختتمت المنشور قائلة: “و آسفه لو كنت حاده في ردي علي بوست إبنتك الفنانه والتي طالما أحببتها من صغري و كنت طول عمري بحب رقتها و شكلها الجميل و نقائها … و لازلت أتمني لها كل خير يارب ربنا يسعدها و يهديها للأصلح لها و لأولادها اللهم آمين”.

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