ياسمين صبري تخطف الأنظار من “الجيم” .. ومتابعون : خست أوي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة، من الجيم أثناء أداء التمرينات الرياضية.

وأثارت صورة ياسمين صبري إعجاب الجمهور حيث لاحظوا انها فقدت الكثير من الوزن وعلقوا :” خست اوي”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة منه فضالي ، بالكشف عن رأيها في أداء زميلتها الفنانة الممثلة ياسمين صبري، وذلك خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية.

حيث قالت الفنانة منه فضالي، خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية: “ياسمين لها ظروف خاصة، ممكن يكون زوجها بينتج لها”.

أضافت قائلة: “أنا بالنسبالي بشوف ياسمين ست جميلة، ولكن ممثلة ضعيفة، هي حلوة، محتاجة تشتغل على نفسها، الحلاوة مش كل حاجة، أنا شوفتها في مسلسل ضعيفة، لكن أنا أحبها شكلا، هي شكلها حلو وزي القمر، لكن تمثيل ضعيفة”.

وقام الإعلامي نزار الفارس بسؤالها : “هل نالت شهرة أكبر من حجمها؟”؛ فردت قائلة: “مش موضوع شهرة أكبر من حجمها، دلوقتي الناس بتشتري الشهرة، أنت دلوقتي تقدر تشتري المتابعين واللايكات”.

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