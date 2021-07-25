تطورات جديدة في حالة ياسمين عبد العزيز وهذا موعد خروجها من المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطورات حالتها الصحية، وموعد خروجها من المستشفى، وذلك فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة “إم بي سي مصر”.

وقال وائل عبد العزيز :” ياسمين حالتها مستقرة إلى حد ما الفترة دي، ولكنها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر”.

وعن موعد خروجها من المستشفى، قال وائل عبد العزيز :” الاطباء قالوا انها ستكون بين عائلتها وفي بيتها خلال أسبوع أو 10 أيام”.

وأشار وائل عبد العزيز ، إلى :” هي قليلة الكلام لأن الموضوع متعب ومحدش بيزورها، لأن الزيارة ممنوعة عنها”.

وفي وقت سابق، قام الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، بتوجيه رسالة مؤثرة لها عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مطالبا الجمهور ومتابعيها بالدعاء لها.

حيث قام بنشر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها وكتب: “يلا قومي كده وحَلّي الدنيا”.

جدير بالذكر، أن الفنان وائل عبد العزيز كان قد زفّ خبراً سعيداً عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، حيث كتب: “الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها بس مفيش زيارات”.

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