شقيق ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة حول دخولها في غيبوبة تامة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مفاجأة عن حقيقة دخول شقيقته في غيبوبة تامة إثر الخطأ الجراحي الذي تعرضت له الأيام الماضية.

وقال وائل عبد العزيز ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة “إم بي سي مصر”، إن ماتم تداوله الفترة الماضية عن دخول ياسمين عبد العزيز في غيبوبة تامة، ليس له أي أساس من الصحة، وان كلها شائعات مغرضة.

وأضاف وائل قائلًا :”ياسمين مدخلتش فى غيبوبة زي ما طلعت إشاعات بس عملت عمليتين في المعدة وده مش حاجة سهلة ودخلت بعدها العناية فضلت فترة”.

وتابع وائل :”مقدرش أقول إن ياسمين ضحية خطأ طبي، فى نقابات بتكلمنا ولازم النقابات تتدخل فى الموضوع ده، والمهم عندي أن ياسمين تطلع”.

وفي سياق متصل، كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطورات حالتها الصحية، وموعد خروجها من المستشفى.

وقال وائل عبد العزيز :” ياسمين حالتها مستقرة إلى حد ما الفترة دي، ولكنها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر”.

وعن موعد خروجها من المستشفى، قال وائل عبد العزيز :” الاطباء قالوا انها ستكون بين عائلتها وفي بيتها خلال أسبوع أو 10 أيام”.

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